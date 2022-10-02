就是青春｜關心妍畀囡囡參加選秀節目騷 大前提要讀好書 (18:35)

關心妍（Jade）和陳柏宇（Jason）等，今天（2日）聯同香港開電視選秀節目《就是青春》其中5位參賽者，於有線電視大樓錄影節目。

首次擔任唱歌真人騷節目評判的Jade透露，是應何哲圖和余詠珊邀請，以「星級樂迷」身分給予參賽者意見，她說：「之前都有人邀請過，但實在太忙未有答應，現時女兒已入讀小學，多了時間，便做兩集玩玩。我本身都有教唱歌，而且學生年齡層與參賽者差不多，大概知道他們風格和要注意的地方。」

問到有什麼貼士給參賽者？Jade表示今次節目是打造明星，最緊要全面，她是歌手出身，會以唱歌行先，還提醒參賽者體能很重要，她現時每日仍堅持跑8公里練氣，她說：「我以前去世界各地學唱歌，例如在日本，入門口第一時間去的不是錄音室，而是健身室，他們說濱崎步和BoA，全部都先做完運動，再去唱歌。」

若女兒將來有興趣，可會讓對方參加真人騷？Jade表示鼓勵女兒喜歡唱歌是可以，但前提一定要讀好書，因當歌手不容易，要先保障自己，而讀書可培養個人品格修養。她又爆女兒上次當完她演唱會嘉賓後，很喜歡唱歌，還問她什麼時候可再上紅館，她說：「我說媽咪都等了10年才可以再上，你再等多10年吧，16歲時可能有機會。」

Jason形容自己在節目中是參賽者的「人肉Google」，盡力幫他們解決疑惑，及給予意見，他亦表示過程中不會勞氣也不會鬧，因參賽者不明白是正常，又不是做錯事。

參賽者曾琸庭在拍攝節目主題曲MV時，不慎中暑。她自言平時不算潺弱，但拍攝當日氣溫達36度，還要烈日當空下在車場跳舞，最後頂不住出現反胃，之後休息了10分鐘便繼續。

（即時娛樂）