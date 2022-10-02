張馳豪跳到甩褲勁狼狽 姚焯菲自爆只受食物引誘 (19:15)

張馳豪跳舞期間險甩褲，狀甚狼狽，他即用手拉實褲頭。（鍾一虹攝）

《聲夢傳奇》的姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）、張馳豪（Aska）和冼靖峰（Archie）到荃灣參與禁毒活動，跳唱主題曲《青春作風》及與觀眾玩遊戲，不過他們遲到半小時才到場。玩遊戲時，Aska跳到甩褲，狀甚狼狽，他即用手拉實褲頭，轉身背向舞台拉褲鏈整理。

受訪時，Chantel為遲到解畫，指因趕拍MV而延誤：「我們凌晨4點集合拍MV，跳舞跳了一個早上，只得少少時間食早餐和午餐，活動後又要趕去《聲夢傳奇2》決賽。我們一向只有開工時間，沒有收工時間，不過這些情況非經常性，經理人不是沒人性，不會糟質我們。」Archie喝了幾罐咖啡提神，Aska笑言跳舞跳了一個早上，全身出汗好想冲涼，Yumi指工作時間長，但好享受過程。

Aska表示當眾跳甩褲非常驚險，不過以前都經歷過褲管爆胎情況，早已學會執生，並說：「今早拍MV弄得一腳泥，好汚糟，我所著的白色褲是問Archie借，由於條褲是全新，連褲頭鈕扣都未開，拉上褲鏈便趕住出台。（借底褲？）沒有，下次問他借。」

有傳Archie之前失言影響形象，流失不少工作，造就機會給Aska上位，2人均稱工作安排由經理人負責，到底機會增多減少，自己不清楚，Archie說：「之前我去了內地拍劇集，所以減少了曝光。」

Chantel與Yumi身邊沒有不良嗜好的朋友，Chantel笑言平時只受食物引誘：「睇不見就冇問題，聞到食物香味，有時忍不到會食少少，不過凌晨返屋企爸爸整了甜品，我一定不會食，怕肥。」

（即時娛樂）