梁洛施(Isabella)繼2020年主演許鞍華導演執導的《第一爐香》後,目前正在拍攝香港警匪電影《爆裂點》。

這部充滿「剛陽味」的電影幾乎全男班演員,包括張家輝、陳偉霆與楊祐寧等主演,而Isabella正是電影中的第一女主角,她在社交網貼了多張跟祐寧、監製林超賢、梁鳳英等合照,並寫道:「Wonderful dinner, with amazing people 林超賢導演、bluefictionwing and yoyang. Fun was had by all.」Isabella跟楊祐寧結片緣,一同愉快晚餐。

楊祐寧曾透露已為《爆》片的動作戲,做足心理準備,而Isabella曬得一身古銅色肌膚、操得弗爆的身形,又是否要跟其他男演員一樣要「打餐飽」呢?

