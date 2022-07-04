《飯戲攻心》破5100萬票房 黃子華「謝票新手」 憶「母親」廖子妤時強忍淚水 (19:44)

子華坦言電影公司的慶祝數字氣球，原本只造到3000萬，未夠1個月已去到5000萬，確實超乎想像。（鍾偉茵攝）

黃子華自嘲是「謝票新手」，他憶起見到由廖子妤飾演年輕母親一場戲，依然熱淚盈眶，要多次站起來不停跳，讓自己冷靜。（鍾偉茵攝）

黃子華日前完成50場舞台劇《最後禮物》，今天（2日）終於歸隊，與電影《飯戲攻心》團隊會合，聯同導演陳詠燊、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之及陳湛文，加上身處外地，透過視像通話現身的林明禎，首度齊人到戲院謝票。

該片氣勢如虹，上映不足1個月，截至今午已累積票房逾5180萬元，打破周星馳電影《長江7號》紀錄，暫列史上港產片喜劇第4位，眾演員均盼票房能衝上6000萬，躋身十大票房。

現場有觀眾表示已看了14次，子華在觀眾前自嘲是「謝票新手」，笑稱習慣以舞台劇謝幕方式向觀眾道謝，被觀眾問到拍攝時投入大佬角色，曾試過喊到收唔到聲一事，子華憶起見到由廖子妤飾演年輕母親一場戲，依然熱淚盈眶，要多次站起來不停跳，讓自己冷靜，強忍流淚，他說：「不好意思！今日獻醜了，有點樣衰，我本人唔係咁㗎！」

子華坦言電影公司的慶祝數字氣球原只造到3000萬，未夠1個月已去到5000萬，確實超乎想像。問可有信心電影票房衝擊同期電影《明日戰記》？Stephy即表示不敢講，子華說：「應該咁講，《明日戰記》絕對不是我們要定下的什麼對手，我希望大家可以往更前的路去跑。」

對於如開拍續集，所有演員異口同聲指要看子華有沒有期，子華笑道：「如果個個都這樣說，我就會有期。」

（即時娛樂）