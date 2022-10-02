鄭伊健11月紅館騷開三面台 「疫情肥」拒騷肌 未有北上拍真人騷想法 (20:05)

後天（10月4日）是鄭伊健生日，公司送上「大滿」蛋糕為他慶生，伊健亦許下願望，希望演唱會順利、成功。（鍾偉茵攝）

鄭伊健相隔3年多再踏紅館，將於11月21至24，26至27舉行《HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022》，並首次挑戰三面台。

伊健表示今次開騷並非突然，經理人林珊珊去年已替他拿下紅館檔期，但因為疫情關係存在很多變化，所以未決定，直至這段時間，大家都覺得是時候「做啲嘢」，伊健表示向來對開騷抱隨緣心態。

以往伊健開騷都是四面台，但他透露今次首次挑戰三面台，並非為了方便往後走埠，只想做些大家未見過的事情，內容則大賣關子，希望讓買飛入場觀眾有驚喜。

問到轉開三面台，是否與之前MIRROR紅館騷意外後，政府收緊有關？伊健直言：「是，但這個我不想多講，始終事件未完。我們最先決定的確是四面台，但既然政府修改政策，我們便轉一下，總之不會讓大家失望，放心，我們會做到四面台的氣氛。」

外形健碩的伊健笑言，開騷前無需刻意操弗，因嘗試過肥的滋味，所以一直保持身形，他說：「疫情下大家都有『疫情肥』，我之前去台灣拍戲都肥了少少。（會否騷肌？）已經不是我們做的了，以往我演唱會都少露肉，那件（經典）白色小背心已是最盡。」

至於太太Yoyo到時會否回港看騷，伊健說未知，因為疫情下要安排很多事情，希望可以，又透露太太之前有陪她到台灣工作，而他在這段期間亦有飛往日本福岡探太太，並冧爆說：「太久不見是不行的。（現在一年是否有3分1時間會在日本？）還沒想，首先她在那邊要上堂學習，和經營房產管理，我又有自己的工作。」

雖然與太太分隔兩地，但伊健非常支持對方往日本發展事業和學習，很多年輕人出外讀書，到了他們這個年紀其實也可以，不是一定要移民，也可選擇到不同的地方看看，當作放長假一樣。

伊健表示現時並非無欲無求，好像今次演唱會，他都希望觀眾能從中拿到開心的能量。而提到陳小春、謝天華、林曉峰等一班「古惑仔」，現時北上拍真人騷掘金，他坦言有人邀請，但暫時未有這個想法。

（即時娛樂）