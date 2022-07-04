曾志偉為親吻索模解畫 稱唔識壽星女 birthday kiss係禮貌：唔係好大件事 (20:50)

曾志偉現身馬來西亞索模黎峇菈生日派對，他還為壽星女唱生日歌，志偉邊唱邊拍手，最後還和壽星女吹蠟燭，然後吻壽星女面珠賀壽，事件惹來網民熱話。

今晚（2日）志偉亮相《聲夢傳奇2》決賽，他表示心情沒受事件影響，他解釋：「唔係好大件事，噚日同幾個朋友試魚子醬，試完大家傾偈，咁啱有朋友知道我哋喺度，跟住就帶埋幾個朋友上嚟，話有個女仔生日，願望係同佢唱生日歌，禮貌嘛，唱完生日歌就惜面珠，禮貌嚟嘛，唔係咁大件事，今日起身好多人打畀我，以為乜嘢事，原來係咁樣，本身唔係同佢慶祝。（認不認識個女仔？）唔識。（被指惜嘴好無辜？）你有冇睇條片？（惹爛桃花？）都唔關我事，呢啲無辦法，我哋係新聞人物，呢啲場面見慣。（惜面珠？）我覺得禮貌，birthday kiss，係一般禮貌。

（會否覺得有人拿來造新聞？）都係咁喇，我哋自己相熟嘅唔會擺fb，佢（索模）又唔知傷害性咁大，我唔覺得乜嘢咁大件事，反而我覺得閒事，人生就係咁，個心冇乜嘢，都唔會覺得乜嘢事，問心無愧。（對方事後向你say sorry？）梗係冇。（有沒有怪她？）冇，因為唔覺得一回事，反而覺得有任何人牽涉到件事入面，同佢講聲唔好意思。（會否避免這些行為？）凡事都係咁，你哋覺得有事，身有屎咪覺得係囉，我覺得不是怎麼一回事，完全唔會。（認識拍片者？）我都唔知邊度拍片。」

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（即時娛樂）