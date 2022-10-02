與朱茵同屆演藝同學 陳淑儀幻想成為香港羅拔迪尼路 (21:40)

「神戲劇場」舞台劇《2呃22 ART》10月28日起香港演藝學院演出，陳淑儀夥拍演藝大師兄黃秋生，與既是師弟又是學生的朱柏康再合作。陳淑儀於1992年演藝畢業，先後摘下三次劇場最佳男主角，他是演員、劇場總監也是演藝學院表演系主任，接受商台主持梁泰來《星光背後》專訪，憶述當年不理家人反對，裸辭穩定銀行職位而考入演藝追夢的經歷。陳淑儀透露是深受曾演出TVB處境劇《城巿故事》「蘇忠」的何偉龍(已故知名戲劇導師)啟蒙，「當年做銀行好悶好想改變，報讀了浸會校外進修戲劇課程，就是何偉龍先生教，課程完結時他給了每個學生一張紙條，我的就寫上：『你得的！』希望我繼續於戲劇發展。我的確幻想過自己畢業後可以在電影或電視發展，我勁鍾意看外國電影，自覺會成為香港的羅拔迪尼路或阿爾伯仙奴。」

當年，陳淑儀比同班同學遲入讀演藝，與朱茵更是同屆同學，他亦經歷過電視台到演藝揀卒的經驗，最終令他明白娛樂圈著重外型的現實。「如果我高兩吋，我認為際遇會不同。畢業那年，電視台監製來學校揀人，叫晒所有男仔企起身，像我不夠高的就坐返低。女的最終就選了朱茵，我當然羨慕朱茵好快就紅，但她真的靚女吖嘛，讀書時第一眼就看到她，全班男同學都會被她吸引。」

相比起拍檔黃秋生或朱柏康，陳淑儀坦言跟電影沒緣份，但他演藝畢業後亦參與過數部電影，當中《哥哥的情人》更是與影帝梁朝偉結緣，戲中他演吳倩蓮男友。談及跟偉仔鬥演技的經驗，他由衷佩服說：「當時第一次拍電影唔識嘢！梁朝偉讓我知道什麼才是明星！不會擺架子的！好記得有場戲拍我們鬧交，那時鏡頭影我們一邊，拍偉仔教訓我，我唔聽擰歪面，當時應該叫CUT，但偉仔無叫停，反而移動身體讓我可以對正個鏡頭繼續做戲，我嬲嬲地繼續擰歪面，他又繼續遷就我，總之佢一邊做戲一邊幫我，這就是大明星，暗地裡幫了你，亦無需話你知，我經常將這件事跟學生分享。」陳淑儀指自己性格使然，最終發覺自己不適合電影行業，「拍電影等待的時間居多，我唔捱得眼瞓，漸漸地，我發覺舞台劇讓我有更大的滿足感。」

（即時娛樂）