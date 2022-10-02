野人老師｜鄭丹瑞讚邱士縉勤力不自滿 Frankie合格以上 (21:36)

鄭丹瑞（阿旦）參演ViuTv新劇《野人老師》，劇中與MIRROR成員邱士縉（Stanley）演父子，亦和另一成員陳瑞輝（Frankie）有對手戲，大讚兩位後輩努力而且有心做，他表示即使自己拍到中暑，消瘦10磅，甚至拍完抵抗力變差兼確診新冠病毒，對這套劇成績依然充滿信心。

阿旦指這套劇主要在一間村校拍攝，令他做了「中暑老師」，他說：「拍到中暑，有一幕和小朋友拍大場面，突然間覺得魂魄不知道去哪裏，好暈，身體發滾。」加上因疫情關係，劇集、電影和網上平台工作，迫在同一時段，令他吃不消，他搖頭道：「我忘記自己已經67歲，所有工作堆在一起，休息不夠之餘，還要合共拍了45組戲，當中只有兩組是冷氣房，其他全部外景，個個場口都要坐長途車，就在荒山野嶺中行來行去做戲，其實拍電影時，也有2次中暑。」

阿旦明言接這套劇除了因監製是老友，另一原因是Stanley及Frankie，還大爆首日開工已收到他們見面禮，他說：「送了一盒MIRROR DVD給我，令我如獲至寶，坦白講其實我不認識他們，但久仰大名。」

他稱聽聞Stanley好想演戲，便特地繑埋雙手在旁觀察，發覺對方很勤力，是個不會自滿的人，他說：「我對現場演員的要求，是準時及熟讀劇本，這兩點他完全做得到，我在確診期間，看到有些適合影片都傳給他看，話：『阿仔！如果想學做戲，就睇呢啲笑話，學佢哋節奏。』」

他表示亦有留意Frankie，認為角色是度身訂做，他說：「正如Frankie在演唱會舞台上講自己，劇入面就是要做個懦弱男仔，新人而言最好是做到自己，控制到自己的角色，他more than合格。」

（即時娛樂）