泳兒歷高山低谷 開騷圓夢 淚流披面 感謝自己17年來沒放棄 (16:38)

泳兒昨晚（2日）在九展開騷，謝安琪、衛詩、陳健安、Serrini等捧場，演出嘉賓請來鄧小巧、顧定軒、張進翹（Manson），首次以暗黑風格作個唱主題，泳兒在台上直言入行17年，以前很怕面對黑暗，很怕別人知道自己心中恐懼，她說：「這17年不容易，這幾年更經歷高山低谷，累積好多情緒，很想用『Breaking』來形容我的感受，由出道已經享受事業高峰，同時感受過好驚被遺忘，多謝所有對我不離不棄的人，亦很想多謝自己17年來都沒放棄過。」泳兒唱出林憶蓮的《破曉》時，一度感觸淚流滿面。

泳兒騷後受訪指今次是入行至今，等了17年自己最想要的演唱會，形容是其Dream concert。她解釋有一環節赤腳上台，原因趕不及換太多衫，全程真空上陣，她笑道：「我感覺好安全，應該沒甩漏，如果有幫我打格仔啦！」

她表示髮型師男友Ziv正日生日也陪開騷，但她只送蛋糕作禮物，她說：「我相信他很體貼和體諒，因為知我開騷很大壓力，之前氣管問題一直醫不好，幸開騷前兩日開始好轉。」

對於因開騷未能現身《聲夢傳奇2》決賽現場，身為導師的泳兒亦大嘆可惜，她說：「都好兩難，我又好想去見證，但無奈大多開騷場地太爆，想改期也改不到，其實好多學員都說想來看，真的手掌又是肉、手背又是肉，我唯有在遠處支持他們。」她表示冠軍任暟晴（Jasmine）是自己心中3甲之內，她大讚：「年紀細，樣又靚、聲又Ok，好有特色。」

（即時娛樂）