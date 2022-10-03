C AllStar聖誕節搞戶外騷 4子支持環保「交換垃圾」做禮物 (17:46)

組合C AllStar將於今年12月23日至25日，在西九文化區苗圃公園舉行《Let It Snow C AllStar Live 2022》，跟粉絲歡度聖誕節。

說到是次舉行音樂會的原因，C AllStar坦言主辦的邀請絕對是機會及緣分，不但繼續履行每年報佳音，與歌迷歡度聖誕的承諾，甚至將舞台由街頭擴大至大型戶外場地。是次音樂會以"Let it snow"為主題，希望歌迷能一同感受白色聖誕。

已有數年沒有報佳音的C AllStar，對於今年可以跟歌迷再次共度白色聖誕，他們十分懷念：「最難忘的聖誕一定是報佳音，有一年於尖東海旁演唱，唱到差不多11點半，街燈都關了，甚至清潔姐姐都開始洗地示意『快啲走』，但歌迷仍然留下來一起大合唱，當時非常開心。」

為滿足歌迷聖誕願望，C AllStar透露今次音樂會，必定會有耳熟能詳熱門歌，誓要

與歌迷冬日氛圍下大合唱。他們亦歡迎歌迷點唱，盡量滿足大家需求。C AllStar亦期望是次音樂會，能帶出有意義訊息，透過音樂帶大家反思，能使大家沉澱思緒。

談到以往成員間有沒有交換禮物，C AllStar笑稱：「我們支持環保，只會『交換垃圾』。『交換垃圾』意思是交換家中依然實用物件，不用買新物品，又可以給予物品『新生命』，一舉兩得！」

（即時娛樂）