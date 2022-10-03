《美麗戰場》今首播 蔣家旻開工鬧到收工 成全劇最乞人憎角色 (18:13)

蔣家旻在劇中角色相當乞人憎，連她自己也呻是人生中暫時「最攰角色」。（大會提供）

無綫台慶劇《美麗戰場》今晚（3日）9點半首播，對撼ViuTV新劇《野人老師》。

《美麗戰場》劇組釋出以6位男主角為主的官方宣傳海報，陳山聰及方力申齊企C位，不過站在最前方的山聰「地位」，明顯略勝一籌，其餘4位男角包括丁子朗、姜大衞、林盛斌及張馳豪。

觀乎6位男主角劇照，以山聰及小方最有新鮮感，架上圓形金絲眼鏡的山聰，無論造型及人物性格，均似是「倒模」金牌經理人黃柏高（Paco）；小方則以官仔骨骨造型亮相，貴格十足的同時，氣勢亦比平時兇猛；而丁子朗亦會一改乖乖形象演花心渣男，劇照中他的眼神充滿邪氣。

劇中「最乞人憎」角色，監製葉念琛推介蔣家旻。飾演陳瀅妹妹鍾家琪的蔣家旻，在一系列的劇集宣傳片中「把口冇時停」，唔係鬧人就係發表驚天歪理，其中向陳瀅怒吼：「家咩姐啫，我同你唔同老竇老母生㗎！我咁聰明你咁蠢！」擺明向經典奸角甘量宏（張家輝飾）致敬。

蔣家旻受訪時坦言琪琪是其人生中暫時「最攰角色」，並笑指每日收工回家，都感覺「散晒」：「琪琪係鬧得最多人，好乞人憎、對白又賤格。我做呢個角色情緒，係由內攰到外，每日拍完都成個人散晒，唔係眼瞓嗰隻攰，係有虛脫嘅感覺。因為正常鬧人唔會鬧幾個鐘，但我每日拍戲，都鬧足10幾個鐘，因為我冇一場戲係可以好平和，就算平和嘅狀態，都係挑釁人哋，所以需要嘅能量好高。」

談到角色「金句」浪接浪，蔣家旻笑言全是葉念琛功勞，並透露葉念琛會即場改對白：「佢有時現場有諗法，就會即場改得再衰啲、再賤格啲，佢寫嘅對白都幫到我入戲，令個角色立體啲，佢好知道自己要啲乜。」

蔣家旻笑指不少看過劇集的同事都直指她「乞人憎」，令她相當開心：「我好Enjoy畀人鬧，證明我做到嘛，都想大家睇得投入。」

（即時娛樂）