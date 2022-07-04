答得快好世界｜元祖級主持重現江湖 森美《15/16》打頭陣 《江山》鄧飛驚喜現身 (19:22)

無綫全新問答遊戲節目《答得快 好世界》，今晚（3日）起，逢周一至三晚10點半翡翠台播出，節目由張秀文、鄭衍峰擔任主持。

適逢今年TVB 55周年，為向過往不同類型問答遊戲節目致敬，讓觀眾重溫過去55年間的經典問答遊戲節目，《答得快 好世界》精選8個經典問答遊戲節目，與全台藝員玩多次，包括《15/16》、《江山如此多FUN》、《智在必得》、《全港至叻星》、《溫故知新》、《勝在夠開心》、《DO姐有問題》及《電視大贏家》。

為了「還原」當年精髓及氣氛，節目邀請當年「元祖級」主持擔任嘉賓主持，包括《15/16》的森美、《勝在夠開心》韓馬利及李有毅、《溫故知新》的莫鳳儀、《智在必得》的鄭丹瑞、《江山如此多FUN》的江欣燕及鄧飛、《全港至叻星》的陳百祥、《 DO姐有問題》鄭裕玲、《電視大贏家》汪明荃、梅小惠及江欣燕，陣容鼎盛。

賽制方面，節目頭6集為初賽、第7及8集是準決賽，第9集是決賽，前後共邀請了12組藝員參與，人數超過50位。

今晚播出首集，嘉賓陣容有「乜都敢死隊」的楊潮凱、黃美棋、翟威廉及陳嘉桓，對戰「開心啦啦隊」的歐瑞偉、李偉健、鄭世豪及許家傑；是集重現的經典問答遊戲節目，是 2006年首播、共有102集的《15/16》，當年一句「15/16唔玩唔舒服」更是街知巷聞。

當年有森美和阮小儀合作主持的《15/16》，主攻生活趣味2揀1題目，包括「電車座位下的沙有什麼用途」、「哪個公共屋邨座數最多」等，除了參賽藝人精闢分析搞笑，觀眾亦能從而「長知識」。

今集最「精彩」環節，要估到底張秀文和鄭衍峰哪一位吃了辣麵，由於2人吃麵時均戲精上身扮晒嘢，相當過癮。

明晚（4日）播出第2集，重現經典問答遊戲節目是1994年播出的《江山如此多FUN》，嘉賓陣容有「朱玲玲港姐隊」的朱凱婷、麥玲玲、謝芷倫及王嘉慧，對戰「吾係名校隊」鄧梓峰、林溥來、郭子豪及林正峰。

是集節目亮點，是當年主持江欣燕與鄧飛的「重逢」，鄧飛當年主持《江山》時只是中六學生、現已「升呢」成為校長兼立法會議員，與鄧飛久別重逢的欣欣笑言：「當今世上我好有資格同你講一句，你大個咗呀！」

當年於「狀元爭霸戰」奪得榜眼的鄧飛因講故事表現出色，獲黃霑提拔成為《江山》主持之一。鄧飛重出江湖大顯功架，僅花30秒便將「荊軻刺秦王」的故事娓娓道來，十分精彩。

（即時娛樂）