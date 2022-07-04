《明日戰記》刪剪片段曝光 獲古天樂通知有驚喜 「難民」吳肇軒憶拍攝情景 (19:35)

由古天樂（古仔）﹑劉青雲﹑劉嘉玲和姜皓文等合演的科幻電影《明日戰記》，截至昨天（2日）為止，香港票房已破6500萬，正向香港電影史上華語片票房第一位邁進。

電影刪剪片段今天（3日）曝光，《明日戰記》所描繪的地球，在未來已被嚴重污染，成為寸草不生之地，倖存者只能在風沙及有毒空氣中逆境求生，而刪剪片段正好描述這點，片段開首只見全副裝備戴上面罩的部隊，在風沙灰塵中前進。

鏡頭一轉，見咳過不停的吳肇軒，在簡陋家居中用很多廢物零件砌成一棵聖誕樹，雖然在空氣質素極差環境下生存，但這小小的聖誕樹亦為他帶來喜樂。由於環境惡劣，天幕外的居民，大多已經喪失勞動能力。每日大部分時間必須留在室內，非必要不能外出，食物和飲用水都是依靠政府統一派發水券糧票兌換，以確保居民享用的，都是經過濾處理，而非受污染食物或來自酸雨不可飲用的水。

由於資源有限，搶水搶食物已是居民日常，片中行動不便的吳肇軒，亦險被推跌在地，在領水期間，遠處見一隕石從天而降，潘朵拉從隕石中破繭而出，吳肇軒見狀火速逃命，生死未卜。

對於刪剪片段曝光，軒仔興奮表示：「早兩日為《明日戰記》謝票時，總監製古天樂先生話有個驚喜畀我，原來就係有一段關於我嘅刪減片段曝光！我知道上映版本，因為要配合整部電影節奏問題而刪除咗呢段戲，但都好開心終於有機會畀大家見到呢場戲，希望大家更清楚知道當時B16區貧民生活係點，希望大家喜歡，我睇番時都諗番好多當時拍攝嘅片段，個場景真係好龐大好誇張！」

（即時娛樂）