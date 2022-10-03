美麗戰場｜劉佩玥購物慾大減 節儉儲錢盼2年內置業 (20:59)

無綫台慶劇《美麗戰場》今晚（3日）首播，陳山聰、方力申、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻及朱晨麗等劇中演員，出席商場舉行首播活動，為劇集造勢。

劉佩玥和陳曉華劇中與陳瀅飾演三姊妹，劉佩玥指對方雖然身處巴黎，但精神與她們同在，而且只是缺席這次宣傳，之後會歸隊，她說：「都羨慕她有得去巴黎工作，我已有2、3年沒旅行，但知她疫情期間都飛了幾次，她是一個勇者。」

問到可有叫對方送手信？劉佩玥表示近年購物慾減少，反而將目標放在置業上，她說：「阿Bob（林盛斌）很好，開劇前他已說有錢一齊搵，有樓一齊買，最近我們多了幾個工作一齊做，怪不得陳瀅都說羨慕我和阿Bob做CP。」

劉佩玥稱仍努力儲首期，她入行以來算節儉儲到錢，故離目標已不遠，她說：「我選港姐時，曾承諾買層樓送給媽咪，希望這1、2年內做到。」

陳曉華則笑指拍劇期間，劉佩玥儼如「阿媽」一樣，不停分享理財知識給她，她說：「除了沒有煲湯外，她很像我阿媽，我現在27歲，希望30歲前買樓。」問到陳曉華又會否想跟劇中拍檔丁子朗情侶檔搵錢？她表示都希望，但對方還有另一套台慶劇，不知會否揀她，她說：「但丁子朗在劇中糟質我，還摑了我10巴掌，摑到我面腫，要找冰敷，是他欠了我，他有錢要分給我先。」

（即時娛樂）