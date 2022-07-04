野人老師｜Stanley捲桃色風波變「三失」 跟好兄弟Frankie鬧翻 (23:00)

有網民對Stanley劇中便失業失婚兼失去好友而替他可憐。（網上圖片）

Stanley笑指周慧敏是他的媽媽，同時他在劇中曬不少英文對白。（ViuTV《野人老師》截圖）

由鄭丹瑞（旦哥）﹑MIRROR成員邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie），聯同談善言﹑沈殷怡﹑鍾慧冰﹑陳宇琛﹑陳湛文﹑黃錦燊和張雷等合演的ViuTV原創劇《野人老師》今晚（3日）首播。

劇中Stanley演補習天王「李白」，他和飾演顏家棟的Frankie創辦五星補習社，深受學生歡迎，惟上市前Stanley捲入桃色風波，被周刊爆他疑似性騷擾女學生，李白原以為能化險為夷，豈料最終被董事局踢出局，就連好兄弟家棟也不撐他，舉手投贊成票踢他出局，與此同時，李白的婚姻亦出現危機，結婚多年與他育有一子的何滿兒（沈殷怡飾）提出離婚，李白突然間事業婚姻兩失，最後李白只好返到坪澳灣的「大地小學」，投靠該校創辦人兼有「野人老師」之稱的父親鄭丹瑞。

不少網民看完第一集都讚Stanley的演技不俗，而Frankie是顏值擔當，沈殷怡則有驚喜，旦哥在劇中似「世外高人」，另外劇中有不少老戲骨演出，包括飾演沈殷怡父親的張雷﹑演Frankie爸爸的黃錦燊﹑還有鍾慧冰﹑朱栢謙和張雷等資深演員演出，甚為劇味。

（即時娛樂）