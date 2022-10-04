洪嘉豪11月首次開個唱 影海報前座駕爆胎急維修：要改悲觀性格 (13:09)

洪嘉豪將於11月12日及13日，在西九文化區苗圃公園舉行《The Cycle Of... Kaho Hung Live 2022》， 演唱會將於10月10到12日，信用卡優先訂購。

洪嘉豪迎來人生首個個人演唱會，一開就是兩場，而每場更是7000座位，等同開了兩場紅館三面台，內部認購一早爆滿。

早前洪嘉豪為演唱會影海報，海報構思都與《The Cycle Of...KAHO》有關，非常特別把The Cycle Of 春夏秋冬置於身上，七彩繽紛服裝，開心靚仔之餘，臉上又有一滴銀色淚，原來全是他演藝路上一路走來的縮影。

洪嘉豪說：「好多嘢都係由一個循環組成，人生、愛情，我新歌《還原淚》都係講緊一個循環。今次想成個主題圍繞開心歡樂，所以你見我身上都係七彩繽紛，但又有春夏秋冬循環縮影。」

第一次開個唱，問到洪嘉豪知不知道自己等同開2場紅館的人數？他聞言驚訝問：「咦..係喎﹗真係唔敢相信㗎，第一次聽到腳都震。（內部認購已爆？）吓﹗爆咗？我都係依家先知！慘啦咁就，我仲有好多兄弟、朋友、屋企人未落飛，我仲獅子開大口答應佢哋，今次一定買到飛，我點算啦...依家點算？」

他緊張表示：「今次係我第一次個人騷，我一直願望係開戶外演唱會，能夠達成呢個願望，我已經好開心，同時真心希望我屋企人﹑朋友﹑兄弟，仲有一班由細陪我長大的歌迷，我希望佢哋全部可以在場，同我一齊見證呢個大日子，佢哋無論我高高低低都係我身邊，對我來講，係好重要的人！」

為這次演唱會，洪嘉豪表示上次跟MC張天賦演唱會已經開始操練，至今沒有停下來，不用開工的日子，都繼續勤力操練中：「唔係為騷唔騷肌，真係覺得操咗之後，個人精神，體力好咗好多，成個人挺直咗，好鍾意自己呢個狀態，所以會一路keep住。除唔除衫？未知呀，11月都涼啦，到時入場睇囉！開始籌備呢個騷，我先覺得，個舞台上面真係要識雜耍一樣，幸好自己細個咩都玩下，預告一定會有新驚喜畀大家。至於跳舞就當然係會苦練，一定會跳得好過上次。」

另外，洪嘉豪來影樓影相前，發生意外，他說：「我住得遠係人都知，要11點到達開工，我好早起身準備，好準時過海，諗住仲有7分鐘，一定早到，點知就係呢一刻，係隧道入面，聽到架車『噗、噗、噗』聲。我當時係中間線停唔到車，心諗唔係爆胎呀？捱到出隧道口，停埋一邊一望『爆晒』，好彩有個職員哥哥救我，問我要唔要幫手，仲開條私家路我行，我入私家路之後，1、2分鐘轉出來就已經係汽車維修店，雖然遲到少少，但係都安全到步，完成到工作。」

在場同事即向嘉豪：「你唔係倒楣喎，你係好好彩！你爆咗有人幫，仲開條光明大道你行，你行運啦你，點會係倒楣？」嘉豪傻笑說： 「係喎，我真係要改下自己悲觀性格，車房都係咁話，你好彩啦，唔使叫拖車！」

（即時娛樂）