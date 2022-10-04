陳豪弗爆身形跟張繼聰有關 笑稱跟老婆陳茵媺拍劇「唔舒服」 (14:14)

陳豪、孔德賢、阮嘉敏日前出席保健品牌活動，「愛妻號」陳豪分享健康心得時，透露與太太陳茵媺注重飲食，不過他對健康的注重，竟然是源自張繼聰。

陳豪表示跟張繼聰曾合作拍劇《誇世代》，他說：「當時見到張繼聰練到一身肌肉，於是向佢請教，自己開始做gym，但方法及飲食全部都唔正確，經佢介紹後，再次健身，原來想要再大啲嘅肌肉，除咗研究健身方向，要再注重飲食、餐單配合，亦因為咁開始注重營養問題，就係呢一個開始，令自己對健身、對心臟健康、內臟健康嘅注重。」

陳豪正跟太太合作拍攝無綫新劇，相隔多年再跟太太同框演出，陳豪笑言有點「唔舒服」，他說：「未試過用演戲身分對待大家，就算《天梯》時合作，都唔係直接對手，未試過銀幕上呢種角色同面對，呢種相處，我哋都要適應，但都OK嘅！」

提到陳茵媺闊別熒幕10年，陳豪透露太太亦有不習慣：「今次佢嘅挑戰好大，10年冇拍劇、好多劇本、好多rundown、好多對白需要出力記，另外同我一齊拍，亦係一個挑戰。」對於太太在劇中剷青霸氣造型，陳豪大讚：「我係欣賞嘅，今次佢角色女扮男裝，對佢係幾好挑戰，令人眼前一亮。」

同場的孔德賢在活動中大開金口唱3首歌，他指今次是第2次在台上獻唱，心情興奮；正忙於拍攝民初劇《本尊就位》的他，透露為趕劇已逾40小時沒有睡眠，1個月瘦了10公斤。此外，阮嘉敏離開《東張西望》後，她完成新劇《靈戲逼人》拍攝，她表示難忘農曆7月時，拍攝探靈戲份，幸好一切順利。

（即時娛樂）