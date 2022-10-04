阿倫笑稱來自火星 跟炎明熹溝通零障礙 籲Gigi改善廣東話發音 (15:16)

為慶祝無綫台慶55周年推出的全新綜藝節目《我們的主題曲》，將於10月9日（周日）開始，逢周日晚10點翡翠台播出。55年來TVB創作無數經典劇集，並開創粵語電視流行曲先河，製作無數膾炙人口的經典劇集歌曲。為帶領觀眾經歷「電視歌曲世界」時光機，每集1小時的《主題曲》邀來原唱歌手獻唱，並邀請他們憶述當年錄音情况。

TVB Music Group（TMG）亦籌備即將推出的《經典‧傳承》無綫電視55周年大碟，當中收錄10首經典劇集主題曲及插曲，包括《荳芽夢》、《假使有日能忘記》及《明天仍要繼續》等，所有歌曲於各大音樂平台上架，並陸續於《主題曲》登場。

在周日首播的《主題曲》，由譚詠麟（校長）及Gigi合唱的《明天仍要繼續》（劇集《他來自江湖》主題曲）足本MV，在節目中全港首播，日前無綫娛樂新聞台報道2人錄音情况，自《聲夢》首季已對Gigi讚賞有加的校長，有留意Gigi在《聲生不息》的演出，除大讚Gigi參與後歌藝趨穩定外，又指自己透過李克勤，給予Gigi意見，並坦言Gigi仍有需要努力改善的地方：「佢有啲廣東話發音好得意，好似喺第二度返嚟，食咗好多咖喱咁。」

校長又笑言因為自己也來自火星，故與Gigi溝通零障礙。2人笑指Gigi姑丈是灌錄歌曲的幕後功臣，皆因除了Gigi要靠姑丈提醒音調外，就連2人歌詞版本出了錯，姑丈也「眼利」指出，相當厲害！

（即時娛樂）