即刻食好西｜「辣妹」林君蓮愛吃辣杯麵 崔碧珈談港男法男大不同 (16:31)

由「型男廚神」湛錦鈿（Oreo Charm），率領J2ers陳欣茵（Sonya）、陳若思（Amber）、吳兆麟（Alan）及陳國麟（Doniven）主持的J2全新飲食節目《即刻食好西》，昨（3日）晚起，逢星期一至五晚上10點J2（82台）播出。Oreo曾任職香港半島酒店法國餐廳，並參選過香港先生競選。

昨晚播出首集，邀得《聲夢傳奇》首季畢業生林君蓮（蓮姐）擔任嘉賓。蓮姐喜歡煲韓劇及韓綜，對韓國語言、文化、飲食生活習慣瞭如指掌。蓮姐又自爆是「辣妹」，每日至少一餐要食辣，她說：「平時做嘢做到好夜，我會鍾意凌晨煮韓國辣杯麵食。」

昨晚一集主題食物是韓國菜式「辣炒豬肉」，由Amber負責烹煮自家製版本；雖然Amber找來外援Alan幫手切菜，調味時又落足心機，但仍遭「韓國通」蓮姐評為最難食。

今晚（4日）一集嘉賓為崔碧珈（Anita）。16歲赴英留學的Anita，透露讀書時期，逢周六、日會搭火車去巴黎食法國菜，並謂最愛美食「牛角包」。問到法國男生與香港男生二選一會如何選擇時，她說：「法國男仔當然會浪漫啲，但香港男仔會細心啲。」

（即時娛樂）