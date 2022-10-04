陳凱琳黃祥興分享育兒心得 梁靖琪拒將囝囝跟人家小孩比較 (16:41)

由陳凱琳（Grace）主持的明珠台節目《Love Matters with Grace》，明晚（5日）播映第8集。今集邀得3位已為人父母的藝員：梁靖琪、黃祥興及蘇頌輝（Dez），分享育兒心得和經歷。為求讓嘉賓們寓工作於娛樂，Grace安排在香港樂高探索中心拍攝，好讓他們在遊樂場不同主題區內邊工作邊玩。

3位嘉賓先與Grace分享育兒心得，黃祥興透露妻子從不同家長群組中，看到不少家長為子女安排不同課外活動，因擔心自己子女不及別人，而產生無形壓力。

梁靖琪亦分享曾有類似的經歷，她身邊朋友常為她的兒子推介學校，但她感到壓力，因她希望先給兒子空間成長，待發掘他個性後，才為他選擇合適學校，更因為「人比人 比死人」緣故，她與丈夫決定不把兒子，跟別的孩子作比較。

Grace與嘉賓細訴拍攝當天離家時候，兒子問她為何外出，並表示不想媽媽上班；兒子的反應使她感到罪疚感；梁靖琪也憶述早前往內地拍攝期間，因捨不得與兒子分開，而把他一同帶到內地。

最後，Grace與3位嘉賓大玩Spin the Bottle遊戲，挑戰Truth or Dare，若不想接受懲罰，他們便要誠實回答Grace提問。其中，梁靖琪需作出困難決擇：她要從陳豪、吳卓羲及林峯3人中，選出她會跟那位結婚、拍拖及離婚。

（即時娛樂）