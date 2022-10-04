古天樂參與70場謝票 劉青雲笑黃子華流淚攻勢「好嘢」 (19:11)

古天樂不經不覺已參與了70場謝票活動。（鍾偉茵攝）

古天樂監製及主演的電影《明日戰記》香港票房衝破6625萬港元，打破第2016年電影 《寒戰II》紀錄，成為香港電影史上華語片票房第一位，古仔今天（4日）聯同劉青雲﹑姜皓文和朱鑑然等，繼續戲院謝票答謝觀眾支持，相當賣力。

古仔與劉青雲到尖沙嘴一間戲院，為教育界專場謝票，鼓勵師生為夢想努力，分享拍攝經歷，青雲自爆兒時夢想是當太空人，即被古仔笑指可以問太太郭藹明怎樣造火箭。

2人受訪時表示這6星期內，團隊已出席逾百場謝票活動，古仔也參與70場，笑稱自己也就Push到無力。青雲認為近期港產片成績理想是好事，最重要是長江後浪推前浪，以不同配搭令電影有新鮮感。

古仔表示日前見黃子華謝票感觸落淚，說不是奢望超越《明日戰記》，他認為香港人疫情下捱了3年很需要笑，現在喜劇適合香港人睇，而除了笑之外，走出困境亦好緊要，《明日戰記》希望為香港電影帶來新未來。

問票房登頂謝票時，會否也會如子華一樣落淚？古仔自詡堅強，但表示如情緒來到時，感觸落淚也沒辦法。青雲就拿老友開玩笑，他笑道：「我唔知子華感觸落淚，估唔到畀佢諗到個咁嘅辦法，好嘢子華哥！」

（即時娛樂）