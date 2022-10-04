鄭伊健55歲生日 相隔10年再錄電影主題曲 動畫版角色造型魅力不減 (20:32)

《遇怪魔我識得變大個》 MV走日系漫畫風，與電影拍攝風格不謀而合。（大會提供）

今天（4日）是鄭伊健的55歲生日，而由他和周家怡主演，李靖筠、陳海寧、鍾雪瑩、雲浩影、黃淑蔓、李玗蓁、王頤、宋嘉儀主演，錢嘉樂、彭秀慧、朱栢謙、鄭欣宜、許廷鏗、陳家樂、蔡穎恩等聯合演出的電影《深宵閃避球》，將於10月6日上映。

由伊健主唱的電影主題曲《遇怪魔我識得變大個》，歌曲為伊健自10年前《我老婆唔夠秤II：我老公唔生性》後，再唱電影主題曲。

適逢伊健正日生日，導演應智贇向伊健及一班演員，送上籌備個多月的《遇怪魔我識得變大個》 MV，滿足粉絲期待！MV走日系漫畫風，與電影拍攝風格不謀而合，亦表現出片中角色性格雖然截然不同，但聚集時卻是10個人一條心，打好每場波。

歌曲節奏輕快，配合伊健以片中角色「劉Sir」充滿力量歌聲，譜出人生總有跌碰，但遇到挫敗總不能一蹶不振，而不少粉絲也在社交網留言稱，歌曲令他們想起《數碼暴龍》主題曲的澎拜。

導演首部執導作品得到伊健的信任，對他來說是一支強心針，因此他悉心籌備新歌MV，希望為電影留下美好回憶錄，也透過影片向扶助過他的人作出感謝，他透過MV發佈表示：「感謝監製們（楊倩玲、羅志良、邵劍秋）讓《深宵閃避球》這件事發生，成就這個故事。感謝《數碼暴龍》，讓童年的我相信這個世界仍然有善良，也埋下了20多年後的這一條伏線。感謝伊健， 延續了大家的童年，祝伊健生日快樂！」

（即時娛樂）