淡出樂壇的彭羚(Cass)近年迷上禪柔運動,她的社交網大部分都是做禪柔片段。Cass好友黃偉文(Wyman)在社交網貼出合照,Cass風采依然,溫文爾雅,2人穿得靚靚在一間堡壘吃飯敘舊,Wyman寫道:「真係『關起手機 純靈魂對話』。而且特登跑到老遠,更加專心。This is some real catch up 。#老友約會之必要 #已經估到大家會問乜 #呢餐飯係林公子到倫敦前食嘅。」

Cass亦以自己的歌《音樂盒》歌詞,留言回覆Wyman:「多得你饋贈無窮的溫暖❤️」接着Wyman回覆Cass:「朋友嘅嘢,你做吓我嘅爐﹑我做吓你嘅爐,我都多謝你畀我圍。」

(即時娛樂)