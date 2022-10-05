下流上車族｜林敏驄處男劇道盡港人上車悲歌 爆喊曬溫情 (15:12)

林敏驄為了「處男劇」出心又出力，他親自為劇集主題曲《一家人》作曲填詞。（大會提供）

由林敏驄、江美儀、鮑起靜、郭柏妍、羅毓儀、鄧智堅、林穎彤、關曜儁、丁子朗、袁文傑、朱凱婷、林景程、黃嘉雯等合演的無綫台慶劇《下流上車族》，將緊接《夢華錄》、一連20集於10月17日首播映。

《下流》是「鬼才」林敏驄（阿驄）首部處男劇集，出名搞笑的阿驄將聯同飾演其太太的江美儀與兩位女兒郭柏妍、羅毓儀，演盡港人上車悲歌，劇中還有金像獎影后鮑起靜演出。

無綫日前釋出2條宣傳預告片，首條預告片的主角為飾演車志明的阿驄，只見阿驄一改平時無厘正經本色，語重心長地道出港人上車悲歌：「人與人之間最遠嘅距離係咩？就係你睇到嘅靚樓，你買唔到、住唔起呀！」親情及人情味亦是《下流》賣點之一，宣傳片中出現阿驄爆喊鏡頭，並感性說：「間屋企幾細唔係問題，最緊要一家人喺埋一齊！」

第2條宣傳片，阿驄開首一句：「落錯車14年，我無時無刻都諗住買番間屋」，似是說中不少港人心聲，片中「車家」為了上車各出奇謀，阿驄到果欄搬貨賺錢、郭柏妍化身地產妹踩滑板派傳單等，兩姊妹還以女僕造型上陣到Cafe打工。

羅毓儀在《黯夜守護者》演學生妹，在台慶劇同樣獲得發揮機會，在宣傳片中見她瞓天橋底，引來一班流浪漢圍觀，喜感十足。

阿驄為了「處男劇」出心又出力，他親自為劇集主題曲《一家人》作曲填詞，更邀請了《聲夢傳奇》第一季畢業生文凱婷（Aeren）合唱。

阿驄在社交網上載錄音花絮，Aeren對住驄哥緊張到搣手指，阿驄則笑指自己險來不及寫歌：「到咗最後嗰日，我又有番少少靈感作到頭嗰幾句，咁咪作埋佢啦。呢個貫徹到我創作風格，就係你畀一年我，我都係最後嗰一日先做。」

阿驄又大讚Aeren「冇得頂」，完全符合他想要的感覺，並叫監製找Aeren拍劇。Aeren則指今次與前輩合作令她獲益良多：「以前都係一班人錄，今次感覺好唔同。」

（即時娛樂）