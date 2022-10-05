陳慧嫻唱《千千闕歌》感動觀眾：承載共同美好回憶 (17:37)

內地音樂綜藝節目《中國夢之聲‧我們的歌》第四季，首輪合唱比拼正式拉開序幕。陳慧嫻跟新生代歌手孟慧圓組成「慧聲慧色」，通過改編合唱形式，為觀眾帶來慧嫻的2首經典作品《千千闕歌》及《不羈戀人》，贏得今集節目最高分。

上集節目中，慧嫻跟孟慧圓組成組合，並用2人名字「慧聲慧色」成為組合名稱。作為「慧聲慧色」組合在《我們的歌》舞台上的首次合作，她們選擇慧嫻經典作品《千千闕歌》。慧嫻以一身白紗黑裙上陣，舞台上的電影放映機中，慧嫻在1989年告別演唱會上，演唱《千千闕歌》的鏡頭逐一呈現。

當她一開唱，熟悉的旋律響起，令觀眾感動不已。節目期間，慧嫻跟其他歌手及觀眾回顧當年演唱會告別短片，慧嫻表示：「讀完書以後，還是非常喜歡音樂，所以就回來了。」

《千千闕歌》於第一輪表演獲得最好成績，第二輪演唱時，2人選擇慧嫻另一首經典作品《不羈戀人》，動感十足的曲風與上一首歌，形成鮮明對比，現場觀眾跟旋律舞動，掀起高潮。

節目播出後，慧嫻在社交網分享演唱《千千闕歌》的感想，她說：「很開心大家仍然喜歡這首《千千闕歌》，這首歌不僅是青春之歌，也承載了我們共同的美好回憶。」

（即時娛樂）