陳卓賢女友盧慧敏29歲生日 獲粉絲送驚喜 感動眼濕濕 (17:55)

陳卓賢女友盧慧敏（Amy）昨天（4日）29歲生日，日前Amy所屬公司老闆Kim，為壽星女精心策劃，聯同一班粉絲向Amy送生日驚喜，當天Amy獲老闆通知，要到影樓拍攝工作，並預先夾好Amy的粉絲團「小樹苗」到場送驚喜，粉絲一早抵達影樓布置，Kim亦訂了蛋糕，當Amy到場時，看到影樓漆黑一片，感到疑惑之際，大家一躍而上。

Amy收到大家心意，不禁眼濕濕有感而發：「多謝大家，平時好少可以同大家傾偈，好多謝大家成日都超級愛我同支持我，有好多時候做嘢唔係超級順利，當面對低潮位時，我就會望你哋啲相，睇大家留言，我就會覺得好好，都好想好似大家咁簡簡單單，大家祝福我收到，我感覺大家真係衷心希望我好，我覺得自己超級幸福！」

Amy更與粉絲玩「大電視」與「收賣佬」等遊戲，Amy主動邀請粉絲傾心事，有問必答，Amy笑說：「我唔係好紅嘅明星、又唔係歌手，能夠得到大家愛護，唔係應分嘅，所以我好感恩。因為我好鍾意傾偈，好似迫大家同我傾偈。」粉絲當然不放過機會，問她跟誰及如何度過生日？Amy笑謂：「我知你哋想問我咩嘅！哈哈...生日都會同屋企人一齊過！」

（即時娛樂）