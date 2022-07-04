林千渟難忘幽默岑珈其 吳家忻演活麻甩港女 野蠻調教ANSONBEAN (18:14)

由吳家忻（Kayan9896）、林千渟和陳毅燊（ANSONBEAN）主演的Viu Original首部本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》，將於10月7日在黃Viu上架。

Kayan和林千渟在劇中演同居好姊妹，千渟形容2人角色性格迥異：「Hayley（Kayan飾）完全唔怕社交，而我就比較內斂，雖然好想拍拖，但係只會收埋喺心入面。」

劇中阿Ling（林千渟飾）慘被花心男狠撇，後來在室友鼓勵下，開拓社交圈子，卻遇上千奇百怪男生，其中千渟對凌文龍（小龍）和岑珈其印象深刻：「小龍係非常有經驗演員，同佢合作我好信任同放鬆；珈其本身好搞笑，我最難忘嘅一場戲，就係同佢喺北角食炸大腸，佢好幽默、大家產生好多火花，特別開心。」

劇中不時調教男友Jason（ANSONBEAN飾）的「野蠻女友」Kayan則笑言，「Hayley」一角不但刁蠻潑辣、更有公主病，她自認與角色相似：「相似嘅位唔係我有公主病，而係一樣直接、有啲不修邊幅，同埋有啲麻甩。」談到兩位好拍檔，家忻大讚「男友」做事認真：「ANSONBEAN拍攝時搵命搏，每次都會交足100%，成日整親自己。」

ANSONBEAN在劇中跟Kayan疑似有親吻戲分，ANSONBEAN更是「搞笑擔當」，他獲封「劇組開心果」，他也自認愈演愈放開：「我最深刻嘅場面係開辣椒醬樽，因為我嗌到好大聲！拍完嗰場戲之後，我嘅角色開始走搞笑路線，Jason表現愈來愈誇張，劇入面好多笑位，都係我加入去，加上2位導演好有諗法，有時會突然加啲動作同對白，令成件事搞笑咗幾倍。」

（即時娛樂）