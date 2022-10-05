港女野人｜Honey迷路拗柴爆喊 Nicole嘆家人不諒解工作 (18:24)

她們出發上山前，加起來共要丟掉逾20公斤行裝，令起點現場一片混亂，被「丟棄」的煮食用具、衣服及不管用的東西遍地都是。（大會提供）

J2ers何泳芍（Honey）、陳若思（Amber）、廖慧儀（Jessica）及胡美貽（Nicole），有份參與的行山真人騷《港女野人》。

昨晚（4日）播出第2集，4位港女野人接受「輕裝露營」挑戰，在攀山達人「達Sir」要求下，她們出發上山前，加起來共要丟掉逾20公斤行裝，令起點現場一片混亂，被「丟棄」的煮食用具、衣服及不管用的東西遍地都是。4人埋首苦「揼」之時，Nicole「死守」一樽看不出任何實質用途的酒，最終遭工作人員沒收，Nicole嬲豬兼無奈說：「其實支酒都好珍貴嘅，我覺得可以一齊Share，係紀念性嘅嘢咯。」

經歷了一整天的行山及「卸裝」之旅，4人與達Sir冒低溫在山頂對著夜景談心，席間她們輪流訴心聲，Nicole及Honey更先後爆喊。Nicole含淚表示家人不太諒解她的工作：「全家人都唔係好贊成我做呢行，佢哋覺得呢行都唔知聽日咩事，成日都問我你究竟有冇嘢做㗎？我要成日解釋唔係日日有工開，好多時人生有機會係要把握，放棄咗嘅話，你唔會知道結果係會比預期更多。」

曾患暴食症的Honey則覺得，身處大自然讓她較自在：「我喺大自然冇喺城市中咁驚，因為冇人望到我，我鍾意做乜就做乜。」她哽咽表示自己對人歡笑：「我係比較敏感嘅人，成日要控制住自己，因為大家覺得我好似好開朗，但最辛苦係自己一個時候，行山係幫到我。」

今晚（5日）播出一集，4女面臨重大危機！事緣被譽為隊中最強的Honey，在城門水塘行山期間迷路兼拗柴。由於Honey當時脫離大隊獨自行動，工作人員未能聯絡上她，令Nicole、Amber及Jessica大為緊張，幾經艱難，大隊成功尋獲因腳痛哭成淚人的Honey；由於Honey痛至動彈不得，Nicole及Jessica輪流孭Honey落山。由於當時天色入黑，加上落山之路難行，全程步步為營、險象環生。

（即時娛樂）