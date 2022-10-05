MC私人助手惹火言論後 張天賦洪嘉豪首同場 搭膊證兄弟情不變 (18:37)

洪嘉豪距開騷只剩1個多月時間，嘉豪也擔心不夠時間準備，因為除了準備個唱外，他同時都要拍戲，要分配好時間。（陳釗攝）

張天賦（MC）的私人助手Yee Yee早前先後發出針對洪嘉豪的言論，包括指洪嘉豪的粉絲派應援棒是「幫個地球製造垃圾」、疑暗批洪嘉豪歌曲沉悶，及發長文澄清MC不是靠洪嘉豪關係加盟華納，掀兩位男歌手鬧不和傳聞。

MC和嘉豪在事件發生後，今天（5日）首度合體出席活動，活動上2人主動互搭對方膊頭，以行動粉碎傳聞，不過活動現場未見Yee Yee身影。

問到2人自事件發生後首次同場，見面時會否尷尬？他們表示當然不會，而且各自也回應了，感情依舊是好兄弟，大家沒將此事放在心，無需再去傾緊；嘉豪笑言2人早前合作演唱會見得太多，停一停也好，否則怕見到厭，MC則笑指自己未厭。

MC表示無需特別向嘉豪解釋，因為坊間太多傳聞，嘉豪亦覺得事件不用延續，一切在心中。問到MC會否讓Yee Yee避開他和嘉豪活動，以免尷尬？他說又不關事，也會繼續讓對方幫手，相信對方經過此事後已識得諗，無需特別提點。

嘉豪與MC現時將心思都放在各自的處男個唱上，嘉豪的演唱會將於11月12、13日在西九文化區舉行，MC透露已買了兩張門票支持。

談到離開騷只剩1個多月時間，嘉豪也擔心不夠時間準備，因為除了準備個唱外，他同時都要拍戲，要分配好時間，問到屆時會否請MC做嘉賓？他說：「還在想，因我的演唱會有主題，要視乎合不合適，或者到時即興拉他上台。」

盛傳MC明年舉行紅館個唱，他起初仍然口密，指未能公布，僅透露個唱室內舉行，但當談及健身時，他卻漏口風：「我健身不是為了紅...不是為了除衫做目標，只是準備好，需要時有得騷，下星期會為個唱開會。（紅館？）紅館是每個歌手的夢想。」

（即時娛樂）