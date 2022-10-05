李靖筠義氣仔女 周家怡是非免疫 「調戲」鄭伊健狂讚靚仔 (20:04)

李靖筠和周家怡在電影《深宵閃避球》中，分別飾演閃避球「粉青隊」隊員及社工楊姑娘。李靖筠在戲中因「義氣」為同學出頭，結果惹上官非。在現實生活中，她覺得自己有義氣，朋友有事會挺身而出，但沒去到戲中角色「紀文」無畏無懼，她說：「人大了顧慮會多了，會想後果，擔心影響到身邊的人就沒有那麼衝動。」

拍攝前，李靖筠與雲浩影、陳海寧、黃淑蔓、鍾雪瑩、宋嘉儀、李玗蓁和王頤，一起接受閃避球訓練1個月。一班女仔合作，難免會多是非和勾心鬥角，李靖筠慶幸沒發生在她身上，大家相處融洽，但她坦言在接拍該片後，曾有此憂慮，因為她不擅長與女生相處，她說：「我雖然讀女校，但比較喜歡和男仔玩，可能我見識過女仔可以有多麻煩！」

家怡入行多年，問她在電視台工作時，與一班女藝員合作有否惹是非？她說：「無去到我度，我好幸運，是非沒有攻擊我。」她們首次和「男神」鄭伊健合作，家怡爆伊健經常被這班女生調戲，不停說「你好靚仔」，又唱伊健的歌，搞到伊健勁尷尬。她們大讚伊健真誠﹑貼地﹑專業又顧及別人感受。

她們心目中的男神，家怡最愛梁朝偉（偉仔），李靖筠則喜歡祖迪羅（Jude Law）。家怡說：「偉仔好有魅力，他每部電影我都喜歡，最喜歡《一代宗師》和《尚氣與十環幫傳奇》，文武一角，他是不二之選，超額完成，每個劇本在他手裡都會令個劇本加分。我有幸在《金手指》與他有一場對手戲，第一次和偶像合作沒心跳加速，因為這場戲很嚴肅，但暗喜。」

（即時娛樂）