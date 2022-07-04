野人老師｜Frankie被羅允芝奪熒幕初吻 「皮寶寶」起哄：放開個男仔 (13:02)

由鄭丹瑞（旦哥）﹑MIRROR成員邱士縉（Stanley）和陳瑞輝（Frankie）﹑聯同談善言﹑沈殷怡﹑陳宇琛﹑鍾慧冰和黃錦燊等合演的ViuTV原創劇《野人老師》，昨晚（5日）播出第3集。劇情講述李白（Stanley飾）決心振興大地小學，但在開放日遭遇滑鐵盧，他又指學生收生不足，又欠經費兼設施殘舊，好勝倔強的李白向父親李世豪（旦哥飾）打賭，如果在開放日參加者中，找到一個學生加入，李世豪必須聽令自己改革學校。

與此同時，跟李白鬧翻的顏家棟（Frankie飾）重遇昔日補習學生Yvonne（羅允芝飾），劇情講到Yvonne在酒店被男子騷擾，有練習柔道的家棟主動出擊英雄救美，事後Yvonne和Frankie在街頭閒聊，言談間Yvonne談到自己理想對象類型，湊巧各種特徵指向Frankie，最後進擊的Yvonne更親吻家棟，奪走對方熒幕初吻，這一幕在網上惹熱話，不少「皮寶寶」（粉絲暱稱）起哄，紛紛留言：「蝕底晒啦皮皮」﹑「Frankie同Giann呢條感情線好令人期待啊，家棟sir剛柔並重」﹑「喂呀，放開個男仔」﹑「Frankie真係零死角美男子」﹑「但皮皮講嘢仲係好Never」﹑「我知劇情需要，但係...放開個男仔呀」。

羅允芝（Giann）亦在Ig限時動態發文：「希望大家鍾意Yvonne，同埋唔好殺咗我」﹑「演一個咁主動嘅角色，仲有好大進步空間，多謝監製導演選角，仲有一連串指導，辛苦晒﹗」

（即時娛樂）