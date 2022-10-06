鍾嘉欣佗住B開Live勁省鏡 宣布3個夠晒數 生完「封肚」 (19:01)

鍾嘉欣在直播中全程坐着，見她容光煥發，皮膚亦很滑溜。（大會提供）

鍾嘉欣表示每日行程十分忙碌，一邊廂要為B女準備所需用品，另一邊廂又要安排Kelly和Jared返學所需東西。（大會提供/Ig圖片）

懷有第3胎的靚媽鍾嘉欣，在社交網站開直播，大談近况和湊仔經，更分享孕期和坐月用的保健食品，發現自己孕期前後都比以前輕鬆，又可以照顧一對仔女和家人，直播中鍾嘉欣全程坐着，見她容光煥發，皮膚亦很滑溜，她透露誕下第3胎後便「封肚」，3個夠晒數！

鍾嘉欣嫁給脊醫老公後，先後誕下大女Kelly和二仔Jared，今年再懷第3胎，早前亦公開今胎佗B女。鍾嘉欣在直播中表示心情緊張：「可能第一胎乜嘢都唔識，好勇敢，反而第三胎有少少緊張，而Kelly同Jared非常興奮，2個小朋友討論緊邊個幫妹妹換片，邊個負責餵奶，邊個嚟幫我，佢哋好期待同妹妹玩。我哋好期待一家五口生活，冇諗過咁快由一家四口變成五口，要重新適應新成員加入。」

鍾嘉欣又透露第3胎跟以往一樣，選擇順產、在家中自然分娩，而她亦宣布生完第3胎後「封肚」，故此今次懷孕她特別影家庭照留念。鍾嘉欣又指最近每日行程，排到密密麻麻十分忙碌，一邊廂要為B女準備所需用品，另一邊廂又要安排Kelly和Jared返學所需東西：「已經準備好BB需要嘅用品，每一日真係好忙碌，都會好攰，但係一切都係值得。」

鍾嘉欣表示今次直播之後，她會專心照顧3名子女，因為要照顧兩個小朋友已經不易，要照顧3個小朋友，對她來說是新挑戰，預計「生命又再翻轉一次」，所以要過一段時間後才再跟大家見面。

（即時娛樂）