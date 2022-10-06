《過時‧過節》推出電影主題精品 包括Edan盧瀚霆友情風褸 (17:52)

由毛舜筠、謝君豪、MIRROR成員呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）、談善言、袁澧林及馮素波等合演的《過時‧過節》，將於11月24日上映。電影廣受影展青睞，連入釜山影展及香港亞洲電影節，而《過時‧過節》為粉絲準備官方電影精品。

《過時‧過節》為影迷炮製充滿暖意電影主題精品，更邀請本地新進插畫家Peep Projects，以其獨特線條畫風，刻畫出電影中一眾角色頭像。

官方電影精品非常多元化，包括角色造型衣襪，當中備有印上一家四口媽媽（毛舜筠）、爸爸（謝君豪）、弟弟（呂爵安）及姐姐 （談善言）戲中造型插畫的有帽衛衣、阿陽（呂爵安）及雀仔（盧瀚霆）友情風褸及刺繡長襪，更有一系列設計理念，環繞電影主軸「一家人齊齊整整」的毛巾及別注版聖誕禮物盒－包括有阿陽及雀仔造型水杯及筷子，更有「齊齊整整」環保食物袋。

粉絲們凡購買官方電影精品滿400元（以單一收據計算），更可獲贈「一家人齊齊整整」貼紙乙張。此外，有口罩品牌與《過時‧過節》推出聯乘「齊齊整整」限量口罩套裝及殺菌消毒噴霧。口罩套裝一盒共有5色，每款口罩都印有主角插畫。

（即時娛樂）