深宵閃避球｜鄭伊健跟年輕女演員合作冇代溝 笑黃淑蔓問題刁鑽 (20:01)

鄭伊健與周家怡、8位年輕女演員李靖筠、雲浩影、陳海寧、黃淑蔓、鍾雪瑩、宋嘉儀、李玗蓁和王頤，為電影《深宵閃避球》受訪。9個女生喋喋不休，熱鬧又吵耳，未知在拍攝現場，場面會否難以控制？伊健表示有兩極，最初大家都怕醜不出聲，但熟絡後就非常吵耳，耳膜險穿。

李靖筠、雲浩影、陳海寧、黃淑蔓、鍾雪瑩、宋嘉儀、李玗蓁和王頤在拍攝前，先接受閃避球訓練1個月，身為戲中教練的「劉Sir」伊健，也上了兩課。伊健讚她們捱得﹕「她們由零開始，付出很多，拍攝時又吊威也，又狂食『波餅』，對她們來說，算是動作片，基本上都有危險。」

問她們受傷程度？黃淑蔓說：「個心好受傷，有時有些東西得不到伊健回應。」笑問她是否向伊健示愛遭拒絕？伊健否認，他說：「她問問題好刁鑽，好難回應。」例如呢？黃淑蔓自爆經常追問伊健：「我有冇瘦到？』。」伊健說：「真的不知點答，點答都死，她在戲中角色要肥，不可以氹她，她還有些奇怪問題。」

說到一班年輕女演員在現場高唱他的《友情歲月》，令他一臉尷尬？伊健感謝她們，說：「我和她們都相隔幾個年代，但她們仍然識唱電影《古惑仔》這首主題曲，可能她們覺得這首歌很有趣才去唱，但都是一個誠意，多謝。」她們異口同聲否認因為有趣，指她們真的有聽，還大讚這首歌很好聽，伊健感動說：「好多謝、好開心，在心中。」

（即時娛樂）