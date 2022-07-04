林芊妤穿瑜伽褲拜山惹爭議 Coffee爆Seed反擊著足30天：要出番啖氣 (20:16)

瑜伽導師林芊妤（Coffee）日前身穿運動衫及瑜伽褲跟家人拜山，當日她在社交網分享和4歲囝囝首次拜山經歷，不過網民的焦點落在她的一身打扮，有網民直指她當天瑜伽裝拜山並不恰當，有網民留言：「拜山都著瑜伽衫。」Coffee則回覆對方：「我想講當日我哋係要由山腳行到去山頂，應該叫做行山，喺現場有好多嘅女仔都係着瑜伽褲，其實我真係唔明有咩問題，登高都係運動嘅一種，我唔着瑜伽褲唔通我着條裙去會合理啲？着牛仔褲又焗又辛苦，着短褲又曬，你話我講得有冇道理啊？」

昨天（5日）Coffee就探討女生穿Leggings及瑜伽褲發文抒發感受：「香港女仔著leggings 輿論一直冇減退過 好與壞各執一詞 某部份人更加將『女仔着瑜伽褲』貼上壞標籤，但我唔明白點解着自己鍾意嘅衣著出街，都要俾人討論？如果你覺得我哋着得唔靚又貼身又肥又露，難道我哋又一定覺得你嘅衣着好好睇？

我想講喺呢個世界上需要討好既人就只有自己，自己鍾意着咩出街唔到其他人理（只要合法），既然點著都會被標籤既話，我著我嘅事，由我自己標籤，我決定嚟一個"30days of leggings"，無論食飯行街去Event去買餸，任何諗得出嘅場合都着leggings（情況許可嘅話），我要話俾所有人聽我鍾意着咩衫係我話事，唔係你﹗」

而Coffee亦言出必行，連續2天穿瑜伽褲外出，她亦歡迎大家這30天內，每日到她的Ig限時動態，看她穿着不同瑜伽褲出街：「我要為所有鍾意著瑜伽褲出街嘅女仔出返啖氣（包括我）。」

（即時娛樂）