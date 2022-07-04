全城一叮｜王祖藍表弟孖八又演又跳勁精彩 吳兆麟黃瀅仴「人肉風火輪」搶Fo (21:27)

孖八將演戲結合街舞表演，將個人經歷搬上舞台（左圖）；吳兆麟和黃瀅仴合演滲入拉丁及小提琴元素的歌舞劇。（大會提供）

全新才藝比拼節目《全城一叮》將於今晚（6日）起，逢周四、五晚10點半翡翠台播出，節目由林盛斌（Bob）、馮盈盈擔任主持，頭兩集嘉賓評判為伍詠薇及蔡一傑。

《全城一叮》傳承經典真人騷節目《殘酷一叮》，不過今次參賽者全部來自電視城，除了有不少新進演員，還有很多在TVB或是演藝圈默默耕耘及奮鬥了很多年的潛質演藝人。總數28位參賽者將施展渾身解數，構思及創作不同類型的表演項目，凸顯自己的驚人才能，全面啟動追夢Mode。

《全城》賽制非常簡單，所有參賽者由現場觀眾決定「去留」；在全長2分30秒的指定表演時間內，只要現場有7成或以上現場觀眾撳「叮」，該名參賽者除了要即時停止表演，更會被淘汰；表演超過2分30秒而沒被七成或以上觀眾叮走的話，則可順利晉級。

4位主持或嘉賓評判，亦各自擁有一次行使特權權利，每次只要有參賽者被淘汰，4位主持或嘉賓評判均可考慮是否將手上僅有的「復活之叮」送給對方，獲取「復活之叮」者同樣可得到晉級機會。

今晚播出首集，共有4個參賽單位，包括吳兆麟及黃瀅仴、劉芷玲、王嘉慧+梁允瑜+莫韻諰及孖八（李俊華）。鍾情街舞多年、現年39歲的王祖藍表弟孖八，曾在《盛‧舞者》中奪取季軍，近日亦演出《愛‧回家之開心速遞》，為紀念在舞壇奮鬥多年後，再轉戰電視圈做新人，孖八將演戲結合街舞表演，將個人經歷搬上舞台，而孖八妻女亦有到場支持，相當有愛。

吳兆麟與黃瀅仴滲入了拉丁及小提琴元素的歌舞劇表演同樣吸睛，吳兆麟雖然初試啼聲表演拉丁，但有板有眼、盡顯帥氣；黃瀅仴將拉丁舞跳得淋漓盡致，又大玩變裝兼大曬修長美腿。其間二人還挑戰高難度「人肉風火輪」，極盡視覺震撼。

（即時娛樂）