陳奕迅個唱門票開售網絡大塞車逾11小時 18場爆滿 (22:18)

「歌神」陳奕迅（Eason）今年12月9日至31日於紅館舉行18場《陳奕迅FEAR AND DREAMS香港演唱會》，他為令更多歌迷買到門票及打擊黃牛黨，取消銀行信用卡優先訂票，將接近5成門票公開發售及每人限買4張。門票今日上午10時起於城市售票網公開發售，Eason早上在社交網發文提醒大家：「大家千祈唔好錯過！」售票網系統在開售前已顯示繁忙，不少歌迷輪候多時都未能成功登入，在Eason的社交網留言說未能登入售票網。

疫情開始至今3年間，香港未試過有一個歌手在城市電腦售票網公開發售門票超過4萬張。今日Eason演唱會有58000張票公開發售，並在一日內售罄。據知昨晚紅館為迎接今次Eason演唱會公開發售，已提升系統，希望可以有助疏道人流，讓大家不用塞車太久。不過今早一開賣，大批人潮湧入，城市電腦售票網從上午9時開始大塞車，一度塞到網路失靈，但歌迷無放棄，亦為疫情以來買演唱會飛網絡大塞車創下最塞紀錄，一共塞逾11小時。大會晚上8時宣布：「多謝大家支持，Eason 18場演唱會，已經售完。」

Eason對此他表示：「對我和我整個團隊絕對係一個極大嘅鼓舞，我衷心感謝大家對我哋嘅支持。我哋更加會好好準備今次嘅演出，令大家可以度過每一個愉快嘅晚上。」

（即時娛樂）