薛影儀被控襲擊案原判監兩星期 上訴得直改判緩刑18個月 (15:29)

「亞視一姐」薛影儀去年9月沒戴口罩離開住所，被女街坊邱淑秋不滿追罵及拍攝，薛影儀不滿被拍，涉嫌對女街坊出手及「起飛腳」，過程被拍下，片段於網上流傳。警方今年2月就事件控告薛影儀「普通襲擊罪」及違反第599I章 《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。案件3目於屯門法院提堂，薛影儀承認控罪，法官判即時監禁兩星期及罰款5000元。代表律師申請上訴保釋，薛影儀獲准保釋候審。今（7）日案件於高等法院上訴普通襲擊罪刑罰，法官李運騰裁定上訴得直，改判薛影儀監禁2星期，緩刑18個月。

薛影儀今早由經理人林寶玉陪同到法院，代表律師要求在上訴庭播放阿儀當日被拍片段，讓法官更了解案情背景，法官看畢片段後指不止一次聽到有人講粗口及話人哋肥，不單止鬧兩句，而是侮辱，質疑控方證人拍片女街坊邱淑秋是否有這個需要？目的是想蒐集證據也不用拿起手機追別人九條街影這麼久，不鼓勵控方證人這樣做，因為個個都這樣做，這個社會會有很多戾氣，控方證人認為上訴人薛影儀沒有戴口罩不對，沒有公德心，影完應該立即報警。上訴人亦不是做了什麼天大惡事值得有這樣回應，控方證人不是一時三刻的挑釁，而是持續了3分鐘不停挑釁，質疑是否鬧到好興奮收唔到口。法官說：「我不是話踢人啱，但她不是無緣無故去踢人，將心比己，如果你是她又點諗，你都會好嬲，這案件邊個受害都有得拗。其實兩邊都不需要這樣做，不用吓吓紮晒馬，可用和和氣氣的方法解決。」法官認為上訴人10年前有案底不是加刑理由，裁定薛影儀上訴得直，改判監禁14日，緩刑18個月。

薛影儀與經理人林寶玉步出法院受訪，薛影儀對上訴得直很開心，她說：「嗰個人成日跟住我，我都未告佢，上個月見到佢，又一路問我嘢跟住我。」問可覺得被人話肥是侮辱？她說：「係吖！唔使理佢啦！」問可認為人紅是非多？她稱不知。對於早前被指入行至今已吸金成功置業，會否搬進新居避開該位女街坊？她則強調沒有買樓。林寶玉透露公司於阿儀今次官司上差不多花了六位數字律師費，正商量考慮會否提出索償，已叮囑薛影儀如再遇上被人追逐就立即離開或報警。

案件編號：HCMA150/2022

（即時娛樂）