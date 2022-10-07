林芊妤解釋穿瑜伽褲拜山爭議：師傅話袒胸露臂才不恰當 (18:40)

林芊妤（Coffee）於重陽節帶兒子往拜山，她在社交平台分享4歲兒子首次拜山經歷，但有網民的焦點落在她的服裝打扮方面，斥責她穿著運動衫與瑜伽褲被認為不恰當。Coffee不認同該網民，發文反擊並發起「30days of leggings」挑戰，指自己30天內在許可的情況下，無論出席任何場合都會穿瑜伽褲，揚言此舉要為所有鍾意穿瑜伽褲出街的女仔出番啖氣，同時歡迎大家一起參與。

今日（7日）Coffee出席運動品牌頒獎禮領獎也穿著瑜伽褲，她接受訪問稱平日不是經常穿著瑜伽褲，只會在做瑜伽運動、行山、湊仔或落街買餸時穿著，出席不同活動會尊重場合穿合適的服裝。她稱當日是往拜祭爺爺，被指不尊重祖先，她說：「我真係有問相熟的風水師，師傅話沒有袒胸露臂或穿短裙並沒有不恰當。我發覺有啲人係搵嘢嚟講。」 Coffee表示沒有為事件不開心，香港是一個自由的地方，為何要介意她穿什麼或評頭品足？她認為是適當時機發聲，「30days of leggings」不是發脾氣，只是讓別人欣賞她自家品牌的瑜伽褲。有人認為她搏宣傳，她就宣傳一下，想鼓勵女性只要不犯法，想穿什麼都可以。她透露得到很多人圈中人支持，收到很多私訊鼓勵。

Coffee的瑜伽服裝品牌創立了3年，首次獲獎，她稱是一個鼓勵，笑說：「老公是幫人上市的，品牌要上市就要靠我老公了！我都有心生意可以做大一啲。」

（即時娛樂）