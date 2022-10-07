香港小姐再競選︱關楓馨唔使爹哋幫手 麥皓兒童顏唔認老 (20:44)

TVB新節目《香港小姐再競選》讓14名選美出身的無綫女藝員，準備再踏選美舞台競逐獎項。今日舉行記者會，參賽者即場進行編號抽籤，包括2021年度的落選港姐賴彥妤、關楓馨與梁允瑜。

關禮傑女兒關楓馨去年晉身五強，她不認為自己勝算比其他佳麗高。關楓馨稱首次參加港姐時太緊張，問答環節表現不佳，今次再有機會，因今年有了演出經驗，故學懂放鬆盡量享受舞台。她揚言不想父親關禮傑似去年到場力撐：「不需爹哋幫手，我大個女了！他不出現，我可能反而機會得獎。」

賴彥妤先後參加「中華才藝小姐」、「英國華裔小姐」與去年的港姐，笑言不擔心再選又再輸。她說：「心態上已不是為爭冠軍后冠，而是想讓大家認識我。今次節目可直入決賽，算是圓了小時候的港姐夢，自覺無悔。」

去年有「粗口港姐」之稱梁允瑜也捲土重來，她說：「今日我在後台也照講粗口，粗口是香港地道文化。」問她才藝表演是否講粗口？她稱幕前不宜講粗口，她打算減肥表演印度舞，希望奪「最佳進步獎」。

14名參賽者中年紀最大是34歲的麥皓兒，她是2007年的落選港姐。15年後再選美，麥皓兒自認天生童顏，不怕被人嫌棄老。她稱當年參選是18歲，為了今次選美，她由最高峰體重高達145磅，減到回落至目前110磅，希望回復最好狀態穿泳裝比賽。

（即時娛樂）