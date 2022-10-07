獲師姐麥明詩撐誠實 林鈺洧履行港姐職責會收斂言論 (21:28)

應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏及其他晉身10強佳麗徐麟、陳瑞菱昨晚出席慈善晚宴，早前跟錢慧儀結束27年婚姻的東華主席馬清揚亦有出席，但影相後匆匆進場，未有接受訪問。

林鈺洧因參選前的大膽言論被網民封為「性女港姐」，師姐麥明詩撐她直接和誠實。她多謝師姐。對於麥明詩指港姐舉辦50年應有轉變，女性應勇敢做自己？她說：「我之前的身分是模特兒，是迎合當時工作。現在當選會履行港姐職務，言論會收斂下，不要那麼大膽，篩選和修飾下。（有否後悔？）說了收不回，當上了一課，以後做任何事都要三思。

她連日來馬不停蹄出席活動，希望繼續有工作忙下去：「我喜歡工作，無工作會無目的，綜藝、主持和演藝都想試，發掘自己不同一面。」她透露監製日前與19位港姐佳麗面談，了解她們想做什麼。她想擔任司儀，但自覺口才不太好，咬字有待改善：「個口追不到個腦，我現在每天都讀報紙。（唱歌呢？）參選時學過唱歌，膽子大了，最近和朋友聚會唱K，不停唱都無問題。」說到早前與其他佳麗一起為梁家琪慶祝生日，她指跟佳麗感情好，十分難得，笑言《美麗戰場》的橋段沒發生過。

徐麟與陳瑞菱表示有機會想嘗試主持和演戲等工作。徐麟透露正努力學廣東話，之前跟老師學，現在自學，多看新聞、電影及與人交談。陳瑞菱稱監製主要想知她們意願，但未有安排工作。有否問媽媽意見，覺得自己適合做什麽？她說：「人生是自己選擇，由細到大媽咪都讓我自己決定，拍戲和主持我都想試。」港姐決賽結束後，她們都鬆了一口氣，狂吃來獎勵自己，幸好沒有吃胖了，但不敢再放縱，開始再做運動。

（即時娛樂）