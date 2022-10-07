與陳毅燊拍劇互獻熒幕初吻 吳家忻要男友欣賞她精湛演技 (22:00)

「黃Viu」首部本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》昨晚舉行首映禮。（陳釗攝）

陳毅燊（ANSONBEAN）、吳家忻與林千渟主演「黃Viu」首部本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》昨晚舉行首映禮。作為「黃Viu」首套劇，3人緊張成績。

千渟笑指家忻劇中教她不少追男仔招數；家忻則說現實剛相反。問家忻劇中有什麼招數？她笑言：「教她做女仔要遲到，擺高姿態、欲摛故縱，不可被男仔輕易得到。（是否這樣收服男友林家熙？）我收山了，現在有其他招數。」千渟認為追仔不用教，是自然反應，有好感就會拍拖。

ANSONBEAN自爆當初見到家忻與千渟時，兩人太靚被嚇到，當時緊張說不出話。家忻、千渟讚ANSONBEAN是暖男，但不時會口甜舌滑𧨾她們。ANSONBEAN被問有何追女仔招數？他坦言：「我會直接走過去打招呼，然後不停跟對方講話。（有否試過被請食檸檬？）會呀，但厚著面皮繼續講下去。（成功率是否高？）其實跟賭博一樣，看彩數。」千渟聞言表示未必接受到這種窮追猛打的男生，不過很欣賞ANSONBEAN直率，有什麼直接說出口，最怕要估和收收埋埋的男生。家忻笑言寧願ANSONBEAN走過來直接除衫騷肌，讚對方外型100分，但細心度得30、40分。

ANSONBEAN與家忻劇中互相向對方獻上熒幕初吻，他們異口同聲說拍攝時不尷尬，家忻笑指因一切發生得太快。會否不讓男友看這一幕？她直言不會，當然要對方欣賞她的精湛演技。

（即時娛樂）