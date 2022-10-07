梁祖堯重演音樂劇諷刺時弊 彭秀慧掛念姜濤扮廣告動作 (22:25)

梁祖堯、彭秀慧、邵美君及湯駿業去年合作的音樂劇場大受歡迎，今年載譽重演，合共6場《回憶的香港2022》昨晚於九展Star Hall首場公演，捧場圈中友好有毛舜筠、容祖兒、女團COLLAR的5位成員（欠蘇芷晴），還有梁釗峰、少爺占、馮允謙、蘇麗珊與男友等。

4位主角先介紹香港自開埠以來，部分大事件回憶錄作開場白，之後輪流在馬騮架攀上攀落，展示靈活身手，帶大家重拾昔日情懷。其中一幕彭秀慧與邵美君施展扮嘢本領，重演當年任劍輝與白雪仙為慈善節目籌款唱粵曲的經典。她們造型維肖維妙，又用粵劇腔和數白欖方式，一唱一和「唱」盡香港街道名字特色，引得全場觀眾大笑和掌聲。湯駿業與梁祖堯則化身《430穿梭機》主持，自稱伊麵（鄭伊健）和KK（張國強），跟觀眾玩常識問答比賽。他們問到香港在哪一年淪陷？選擇題答案分別是1941、1997和2022，台下有觀眾答「2022」。梁祖堯回答：「我明白你的想法，不過官方答案是1941年。」之後繼續借題發揮諷刺社會時弊，贏得台下熱烈掌聲和觀眾會心微笑。

輪到廣告歌環節，4人連唱多首經典廣告歌配合熒幕播出的昔日畫面片段，喚回不少人的集體回憶。其中播出毛舜筠（毛姐）拍的「預防子宮頸癌廣告」，熒幕影著台下的毛姐，她沒有太大反應。另播出許志安當年為牙刷品牌唱「尖尖尖」，梁祖堯笑說：「這首歌去年唱完，直至現在仍在我個腦入面loop，loop到今年連許志安也loop番出來！」彭秀慧隨即模仿姜濤主唱電子支付平台廣告動作扮貓跳舞，解釋：「如果可以loop到人番出來，好想loop姜濤，我見不到這個演員，很想loop他出來。」演出尾段，他們感性訴說個人經歷，獻唱《東方之珠》。

完騷後，4人接受訪問，他們表示雖然今次只演6場較去年場次少，但有感香港過去一年經歷和變化很多，得出結論是要用力抱緊目前，感慨失去了某些東西現只留下回憶。身兼此劇監製兼演員的湯駿業爆演6場不夠喉，奈何場地難預約，他們今次演出日期差點被別人搶走，暫時未考慮轉換更大場地演出。

問彭秀慧唱「姜濤」廣告歌想要loop他歸來，是否個人心聲？她笑言是搞gag，如果可以成真都是開心事。她感觸說：「講自己長大地方的回憶最感動，媽媽早前離世，分享時感覺有些直接關聯。」梁祖堯搞笑指許志安真的loop了出來，看對方最近直播唱歌，覺得好聽好感動。他亦慨嘆很多朋友都離港，沒想過自1997年後，會經歷身邊朋友第2次移民潮，感覺有些難過，不過做人要向前看。

（即時娛樂）