亞洲影藝創意大獎︱馬國明憑《星空下的仁醫》封視帝 姚子羚奪最佳女配角 (23:04)

《無窮之路》與《思家大戰》也入圍下一輪競賽，角逐最終大獎。（大會提供 /明報製圖）

TVB今日宣布在「2022亞洲影藝創意大獎」（中國香港地區）共奪15項殊榮，包括劇集、綜藝節目、新聞及資訊內容節目、串流平台內容以及宣傳片。「2022亞洲影藝創意大獎」有來自16個國家及地區的參賽者，今次TVB獲獎的包括電視劇《星空下的仁醫》獲得「最佳劇集」、《青春不要臉》獲「最佳喜劇節目」獎項。《金宵大廈2》及《青春不要臉》分別獲得「最佳導演（劇情）」及「最佳剪接」。

《無窮之路》獲得「最佳時事節目／系列」，主持陳貝兒憑《無窮之路》獲「最佳紀實節目主持」。《廉政行動2022》獲「最佳品牌節目／系列」。冼靖峰及何晉樂主唱的劇集主題曲「青春本我」獲選為「最佳節目歌曲」。J2原創節目《職工頭圍用膳》獲得「最佳生活消閒節目」，myTV SUPER原創節目《凶宅清潔師》獲「最佳串流平台原創節目」。

劇集角色方面，馬國明憑《星空下的仁醫》獲封「最佳男主角」，姚子羚憑《鐵拳英雄》獲「最佳女配角」，丁子朗憑《青春不要臉》獲「最佳喜劇演員」。李思捷憑《思家大戰》獲得「最佳娛樂節目主持」。另外，《2022北京冬季奧運會》節目宣傳片獲得「最佳節目宣傳片」。

TVB奪15項香港地區冠軍，將入圍下一輪競賽，角逐最終大獎成為亞洲冠軍，結果於12月上旬公布。無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉表示，「下個月便是TVB 55周年台慶，喜慶事當然不嫌多，這次不用『打和』了，很高興多個單位都能順利獲獎。TVB節目質、量均高，必定可以繼續揚威全世界，期待TVB能在12月的頒獎典禮中再創高峰，為國家及亞洲爭光。」

（即時娛樂）