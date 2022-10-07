陳瀅爆曾被女藝人向高層篤背脊 選男友要周嘉洛棄方力申 (23:13)

陳瀅主演無綫台慶劇《美麗戰場》，演技獲讚賞，被看好有機會爭視后。近日她擔任林柏希網上節目《月傾會》嘉賓，對於爭視后抱隨緣態度，她說：「我知道葉念琛導演好想我攞（視后），他仲想過我自己，我同他講不要畀咁多壓力我，隨緣啦！」陳瀅指《美》劇中與張馳豪（Aska）的初戀戲，令她想起之前同男朋友一些經歷，同嗌交的位，似到她會打冷震。

談到拍戲以來有否受過委屈？陳瀅說最委屈被人打了近20巴掌，當時她與男對手都好新，導演說照打落去，打到最後幾巴她感委屈想喊，真的好痛，最不開心是結果那段戲被人剪走。陳瀅有兩花名叫「肥瀅」同「淫瀅」，她說已看慣，「肥瀅」她認，，因為真的不瘦；「淫瀅」以她所知因為劇集《痞子殿下》角色「蠻儀」好麻甩。

有否見或聽過女藝人的上位手段？陳瀅爆曾被篤背脊，指有人去高層房喊著說不明點解讓陳瀅演某劇集，自己在公司辛苦多年，而聽講陳瀅成日遲到，又這樣那樣。篤背脊行為傳落陳瀅耳中，她覺得好多人好惜自己，知道真正的她是怎樣。

至於在緋聞男友中選老公、男朋友及一夜情對象，陳瀅說「一夜情」揀不是緋聞男友的朱敏瀚，因對方操得好弗。「男朋友」揀周嘉洛，會有好多話題，好調皮又有活力；「老公」揀羅天宇，好專一好乖。不揀方力申因覺得不是好夾，好大男人。

陳瀅被問有否收過飯局價時，經理人Monica代答指較多收到奇怪訊息，至於曾有人開7位數字飯局價，她會笑答自己可以食，沒有問陳瀅，知對方不是那種等錢使的人。

（即時娛樂）