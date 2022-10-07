葉念琛獨愛「阿寶」原來懶改名 為報恩炮製《美麗戰場》 (23:40)

葉念琛監製、導演及編劇的無綫台慶劇《美麗戰場》熱播，被網民稱為「MK活地亞倫」的他由大銀幕走入電視熒幕為報恩，因為曾志偉由他做電影編劇開始睇住佢大，當年獲提攜，所以志偉開聲邀拍劇，他一定做兼帶埋自己最愛的「阿寶」上陣。《美麗戰場》中陳瀅飾演的「阿寶」是第17代，葉念琛的電影總有「阿寶」出現，坊間眾說紛紜指沿自其「求愛不遂」。葉念琛接受《明報》專訪，親自拆解這個都市傳說。

雖然首次拍電視劇，葉念琛是睇無綫劇大，皆因成長階段跟嫲嫲的生活就是由朝到晚開電視，港劇就是他的啟蒙老師。煲港劇多年，深明劇集成功因素，就是他最鍾意睇的煽情、恩怨情仇、死人冧樓劇種，就如其當年偶像韋家輝、戚其義監製的神劇。以此大原則下，他炮製的《美麗戰場》賣點不是在畫面上，而是在劇情張力上。他說：「絕對濃味夠狗血，我講明要煮冬蔭功，就一定要夠辣，就好似當年大家看《義不容情》、《大時代》、《天地豪情》，就係咁！」

葉念琛欽點陳瀅成為第17代「阿寶」，《美麗戰場》中這個「阿寶」較陰沉。此劇中蔣家旻與客串的唐詩詠也曾是葉念琛鏡頭下的「阿寶」，提到蔣家旻在他執導的《第一次不是你》任第8代「阿寶」，要她由《愛·回家》的妹妹馬子妮變成援交妹，當時引起大爭議。今次他安排蔣家旻飾演阿寶的妹妹，首周播映已成功出位。

葉念琛的鏡頭下先後有17個「阿寶」出現，至於為何總是用上「阿寶」這名字？有傳葉念琛向初戀對象「阿寶」求愛不遂而耿耿於懷，他沒有認真解釋過，被網民列為都市傳說，他笑說：「我沒有初戀女朋友叫阿寶，只是有人猜度我追不到個女仔叫阿寶，這是個美麗的玩笑，將我太浪漫化，其實我好懶改名... ...」

欲知專訪詳情，請留意明天（10月8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）