美麗戰場︱蔣家旻奸到盡慶幸未畀人打 劉佩玥不為渣男落淚 (19:45)

導演葉念琛今日率《美麗戰場》的蔣家旻、陳曉華與劉佩玥到新城電台接受薛家燕訪問。葉念琛稱想不到《美麗戰場》才播映了幾集但討論度已極高，他初時估計蔣家旻到第5集對爸爸見死不救才會被網民鬧爆，但首周播映後她已被網民冠以「反骨琪」之名 。他預告下周進入選美戰場，蔣家旻的害人方法將會更狠。

蔣家旻笑說：「好彩冇畀人打，導演都叫我這兩個禮拜唔好出街，連公司保安姨姨見到我，都話睇到好激氣，不過亦讚做得好好，好開心！導演真的寫到極端地衰，他點寫我就點做。」她首次演一個奸到盡的角色，滿足感很大，也擴闊了戲路，希望有第二次機會更奸，讓她更深層次扮演衰人。

陳曉華與劉佩玥在劇中為男人反目，陳曉華強調現實中不會發生，對於導演指角色融入了她們原本性格，陳曉華說：「我和角色一樣，性格都是傻更更，不過較似中學年代的我，戀愛大過天，一分手就喊，現在當然不會，覺得拍拖嘥時間。」劉佩玥表示性格與角色一樣重視友情多過愛情，她說：「很少被男仔傷，以前分手都好睇得開，好少喊，覺得仔死仔還在，不用為一個不好的男仔喊，反而會為了友情喊，不過仍覺得自己拍喊戲好醜樣，陳曉華、陳瀅就喊得好靚。」

（即時娛樂）