鄭秀文明年7月紅館舉行演唱會 雙喜臨門未計許志安復出 (21:07)

鄭秀文（Sammi）今日（8日）正式宣布明年7月舉行紅館演唱會，她表示場數未定，是否實名制交由公司安排，自己只負責專心籌備演唱會。Sammi透露今次入紙申請紅館檔期不是一次就成功，因年紀問題場數不會愈開愈多，所以特別珍惜。她說：「我對上一次紅館演唱會已是4年前，這幾年雖然疫情，但我仍做了很多廣東歌，因為不想每次演唱會都翻唱舊歌，希望今次演唱會成功，好緊張！」

演唱會外，Sammi又為參演電影《流水落花》成為11月舉行「香港亞洲電影節」閉幕電影感動。她稱近年演出的電影不是不能上映，就幾年才上一部，有些成績又一般。所以《流水落花》帶來好消息，感到意外又驚喜，說：「對我來講是非常難得的機會，否極泰來。」演唱會與電影的雙喜臨門好消息外，Sammi老公許志安（安仔）復出，早前舉行網上音樂會，問她是否三喜臨門？她說：「等佢自己講，不代他發言。」她表示早前有捧場安仔的網上音樂會。問她會否邀安仔擔任演唱會嘉賓？Sammi說未決定。至於好友古天樂，她說：「要看古仔有空與否，不過他在我的演唱會多次現身，希望今次也出現。」古天樂52歲生日（10月21日），Sammi會相約杜琪峯為古仔慶生，並慶祝他的《明日戰記》破香港華語片最高票房紀錄。

（即時娛樂）