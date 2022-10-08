張敬軒拍戲瞓豬屍堆體會做歌手幸福 王菀之讚演技成熟 (21:30)

張敬軒（軒仔）、魏浚笙（Jeffrey）、洪嘉豪與毆陽仲豪今（8）日穿上押運員制服，與王菀之（Ivana）、白只、黃正宜等到打鼓嶺出席英皇賀歲片《超神經械劫案》開鏡拜神儀式及進行拍攝。軒仔透露這場景是飾演村長的Ivana大本營，他要深入虎穴，尋找遺失的人與物。Ivana和軒仔相隔8年再合作，互笠高帽，Ivana讚軒仔演技變得很成熟，如大哥哥般帶領大家。軒仔則讚Ivana演出《飯戲攻心》累計票房逾5000萬，躍升為千萬票房「影后」，與對方合作非常榮幸。Ivana謙虛說：「我只是其中一粒星。」她的戲服古怪，Ivana稱是劇情需要，自爆在家中也這樣穿，待電影煞科後想揀幾件回家。軒仔即取笑她「又食又拎」。

軒仔在戲中有場裸跑戲，他表示有所變動 ，他不用親身上陣，笑說：「都好，費事影響市容。（操肌豈非白費？）我都冇操過，冇時間。」他透露日前到屠宰場拍被擄走戲，安排他在豬屍與豬內臟中間達10多小時：「第一次體會唱歌是那麼幸福，可以有冷氣。當天雖然沒中暑，但焗到成身好大陣味，翌日睡房仍有這陣味！」他指家傭「遮遮」看相後竟說好有趣。

Jeffrey與洪嘉豪同飾演押運員，在戲中均較愚蠢，Jeffrey自誇聰明，要扮蠢難度很高。洪嘉豪說：「Jeffrey可以用演技搭夠，我演技較差，仍在學習，幸獲張敬軒及王菀之等前輩分享心得，大家相處融洽，令我們沒那麼緊張。」說到開槍戲分，Jeffrey揸散彈槍和手槍，洪嘉豪雖然無緣揸槍，但被Jeffrey爆他好享受槍聲，在槍林彈雨下 ，大家覺得吵耳，洪嘉豪卻如聽音樂。洪嘉豪稱因拍戲可以做一些現實生活以外的東西，很興奮，還說：「爆破戲都可以找我做替身。」

（即時娛樂）