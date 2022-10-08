野人老師︱改編自閉童真實個案 網民感動讚：有溫度 (22:40)

ViuTV劇集《野人老師》播映以來焦點是MIRROR兩名成員邱士縉（Stanley）與陳瑞輝（Frankie）的表現，前者的演技獲讚賞。不過，劇中一班小演員好搶鏡，加上老戲骨鄭丹瑞（阿旦），昨晚（7日）播映第5集「我不要扮石頭」，演自閉症學生聰聰的余晞晉跟校長鄭丹瑞，一老一嫩演出牽引觀眾情緒如催涙彈。

劇中聰聰誤會自己犯錯而情緒失控，不停自言自語：「聰聰做錯咗」，當Stanley與談善言發覺他未歸隊而往尋找時，聰聰受驚亂丟東西，兩人想進一步靠近，他激動得拿刀揮動。此時校長阿旦趕到，他衝到聰聰面前，伸手握著聰聰手上的刀，緊抱他並說：「攬住我，冇事，對唔住，校長錯，校長唔啱，你冇錯，對唔住呀，我哋冇睇好你，對唔住呀。」雖然阿旦的手被刺傷了，但他安撫了聰聰的情緒。有網民為此感動哭了，留言：「點解可以咁感動😭喊咗成套戲😭好好睇呀！」有讚劇情有溫度又有深度，小演員表現很好。不過，也有討論的聲音，認為沒需要將小孩子變成《癲佬正傳》般誇張。原來劇情沒有誇張，故事是真實個案改編，包括學童的激動行為，與不顧危險衝上前攬著學生並說對不起的校長，是真實發生。

導演陳賢俊回覆《明報》表示學童持刀情節是改編自真實個案。拍攝前編劇到學校採訪校長，得知有自閉症學生個案，當時校長真的衝前攬著學生說對不起，以愛的擁抱處理事件。《野人老師》團隊也為這個案動容，故改編成聰聰的故事。陳賢俊又提到劇中談善言飾演的「晨光老師」也有真實的原型版，談善言亦曾跟真的「晨光老師」見面問意見，老師對學生愛與關懷，是無私奉獻，他們對教育的付出，希望透過《野人老師》讓大家看到。第5集尾聲，Stanley在餐廳自責一幕，眼濕濕流露真感情，為他的演技再加分！

（即時娛樂）